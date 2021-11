'Parole morbide, Parole ruvide' per la Giornata della Gentilezza a Empoli

Domani, sabato 13 novembre, ricorre la Giornata Mondiale della Gentilezza. In questa occasione la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ inaugura il primo appuntamento del ciclo ‘Autori a Merenda’, pensato per permettere ai bambini di conoscere di persona le mitiche figure che inventano le loro storie preferite, in un contesto informale e diverso da quello scolastico.

Sabato pomeriggio, alle 17.30, i piccoli lettori potranno incontrare Cristina Bartoli, bibliotecaria, pedagogista e autrice di alcuni albi illustrati, tra cui il nuovissimo ‘Parole morbide, Parole ruvide’ (Federighi editore, 2021).

Prima di uscire dalle nostre labbra, le parole nascono nel pensiero e, ancora prima, nel nostro cuore.

Le parole danno voce alle nostre emozioni e sono un potente strumento per comunicare con gli altri.

‘Parole Morbide, Parole ruvide’, è un albo che vi farà entrare nel magico mondo delle emozioni, con un linguaggio poetico ed essenziale, pensato per aiutare i bambini a capire quanto le parole e il modo di dirle siano importanti.

Con le parole morbide possiamo accarezzare, con quelle aguzze e pungenti ferire e far male, quelle soffici ci fanno sognare...

Un piccolo viaggio nelle parole per dar voce alle proprie emozioni e imparare ad ascoltare ed ascoltarsi. E alla fine dell'incontro una divertente filastrocca Scacciarabbia.

Della stessa autrice, ricordiamo anche il divertentissimo Ora non posso, dove il piccolo Marco scopre un oggetto desueto: il libro! Purtroppo Marco non sa leggere, e chiede la collaborazione dei membri della sua famiglia, ma nessuno in casa sembra avere tempo per lui. Fortunatamente, la nonna smemorata che ha dimenticato gli occhiali ha un’idea geniale: lo accompagna in biblioteca, e lì, oltre a trovare una coinvolgente Ora del Racconto, troverà tanti altri libri per esplorare innumerevoli posti speciali.

I posti speciali sono proprio quelli descritti nel suo primo albo illustrato C’è sempre un posto speciale, che ci fa riflettere sul valore della lentezza, sulla bellezza delle piccole cose, sulla opportunità, a volte, di fermarsi a godere dell’adesso.

La lettura si concluderà con un coinvolgente laboratorio e con il firma copie a cura dell'autrice.

E' richiesta la prenotazione scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571/75787

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa