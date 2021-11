Prodotti fitosanitari illegali, società agricola di Pescia nel mirino

Una denuncia e oltre 1.5 tonnellate di prodotti illegali sequestrati. È il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Pistoia e del Nas di Firenze in una società agricola cooperativa di Pescia. Il controllo, inerente la corretta gestione e detenzione dei prodotti fitosanitari, ha portato alla denuncia di un 55enne pesciatino, legale rappresentante della società.

I carabinieri hanno trovato moltissimi prodotti fitosanitari per i quali erano state revocate le autorizzazioni ministeriali da oltre un anno e, pertanto, essendo non vendibili o utilizzabili, sono considerati dalla normativa vigente quali rifiuti speciali pericolosi. Trovati anche altri prodotti fitosanitari con autorizzazione ministeriale scaduta da meno di un anno, per la cui detenzione è prevista una sanzione amministrativa di 20.000 euro. Complessivamente sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro oltre 1,5 tonnellate di prodotti fitosanitari illegali.