Seguaci di Giotto in Valdelsa, visita gratuita a Montespertoli

Al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio e nello specifico, la mostra Seguaci di Giotto in Valdelsa al Museo d’Arte Sacra, inserita nel progetto Terre degli Uffizi, il Comune di Montespertoli ha organizzato una visita gratuita per venerdì 19 novembre, alle ore 16.45.

La Pro Loco di Montespertoli farà da guida e racconterà tutti gli aneddoti e la storia legata alle opere che si trovano al Museo d’Arte Sacra, per poi soffermarsi alla neonata mostra. Nel museo si conserva una piccola Madonna col Bambino, attribuita al pittore Lippo di Benivieni, giottesco fantasioso ed espressivo del quale gli Uffizi posseggono una Madonna con Bambino di dimensioni quasi identiche. Le due Madonne sono poste a confronto per favorire la conoscenza del pittore.

All’evento potrà partecipare un esponente per ogni struttura ricettiva del territorio (aperto anche alle strutture fuori dal territorio comunale) e per l’occasione sarà donato del materiale promozionale relativo alla Mostra e al Museo.

Per prenotare la presenza basterà inviare una email a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli