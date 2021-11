Più di 1.900 Spid attivati a Empoli: i numeri da Unicoop Firenze

Riscuote successo l’opportunità di fare l’identità digitale “alla Coop”. La sperimentazione partita a inizio luglio in quattro punti vendita Unicoop Firenze ed allargata ad altri 14 alla fine dello stesso mese, con l'aggiunta del Coop.Fi Montramito appena inaugurato, risulta molto apprezzata dai cittadini.

Lo SPID è l'identità digitale personale, con cui il cittadino può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (INPS, Agenzia delle entrate e molti altri) e dei privati aderenti. E’ inoltre una delle modalità attraverso cui si può scaricare il Green Pass.

Il servizio dello Spid al Super si può prenotare telefonicamente ed è gratuito. E tale resterà anche in questo momento, in cui altri operatori hanno annunciato la richiesta di un contributo economico per l’attivazione dell’identità digitale.

Il servizio farà una breve pausa per il periodo natalizio per poi riprendere ad inizio 2022.

Intanto le attivazioni effettuate nei punti di vendita alla data del 31 ottobre sono state 21.222, mentre alla stessa data erano già attive altre 2.894 prenotazioni per il mese di novembre. Per un totale di quasi 25mila Spid attivati in meno di cinque mesi. Mediamente sono 2.500 le richieste che arrivano ogni settimana al numero verde del servizio Spid. Due le formule disponibili nei negozi Unicoop Firenze: la procedura completa, con la registrazione dei dati e l’acquisizione di tutti i documenti e la sola attivazione con riconoscimento. Da luglio ad ottobre le attivazioni effettuate con il solo riconoscimento sono state 4.417 ( 20,8% del totale).

Rispetto ai punti di vendita, queste le attivazioni per ogni negozio: Siena Grondaie 1378 attivazioni, Firenze Gavinana 1880, Empoli 1902, Pontedera 959, Prato Pleiadi 1719, Lucca 725, Firenze Ponte a Greve 1245, Pontassieve 529, Poggibonsi 1311, Borgo San Lorenzo 303, Pistoia 1131, Sansepolcro 180, Montecatini 1230, Lastra a Signa 1352, Arezzo 727, Montevarchi 1016, Cascina Centro dei Borghi 967, Centro*Sesto a Sesto Fiorentino 2093, Pisa Cisanello 575.