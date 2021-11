Disordini dopo Fiorentina-La Spezia: 3 Daspo

Dopo i disordini avvenuti in occasione della partita Fiorentina - La Spezia dello scorso 31 ottobre, il questore ha disposto tre Daspo. I tifosi, pur non arrivando al contatto, si fronteggiarono nel viale Lavagnini. I destinatari del provvedimento sarebbero un tifoso viola e due dello Spezia, con durata che va dai due anni del primo a 3 e 5 per gli altri due. Nei loro confronti è scattata anche una denuncia.

Da quanto appreso i tifosi spezzini avrebbero costretto l'autista del bus che li stava portando alla stazione a fermarsi prima e ad aprire le porte. Armati di cinture e bastoni avrebbero fronteggiato un gruppo di tifosi viola, il quale avrebbe risposto con lanci di bottiglie