Ad Empoli la premiazione del Trofeo '10 Comuni'

Giovedì 18 novembre prossimo alle 21.30, presso la Vela Margherita Hack di Empoli, si terrà la premiazione del Trofeo “10 Comuni” delle ultime due edizioni. A causa delle restrizioni imposte lo scorso anno, infatti, non è stato possibile svolgere l’evento di premiazione per l’edizione 2020, che però sarà recuperato quest’anno assieme a quello per l’edizione 2021.

«La serata sarà l’occasione per incontrarci di nuovo - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa, Arianna Poggi - e per tornare a scoprire la socialità che sta dietro lo sport. Sono due le stagioni che dobbiamo premiare. Lo scorso anno, infatti, le gare si sono tenute regolarmente, ma essendo state vietate le manifestazioni non abbiamo potuto effettuare la consegna dei premi. Gli ultimi due anni sono stati veramente difficili per lo sport, e per quello di base in particolare. Tuttavia, la nostra area ciclismo è riuscita ad organizzare con un grande impegno le competizioni sportive anche durante il periodo delle restrizioni. Un lavoro che ha permesso non solo di garantire la continuità degli eventi, ma anche di riuscire a tesserare nuovi atleti».

La premiazione arriva quindi in un momento importante di grande ripartenza per tutte le attività Uisp, sia per i campionati che per i corsi. L’evento che andrà in scena giovedì prossimo e che sarà presentato da Tiziano Speaker darà un riconoscimento a circa 120 premiati, sessanta per ciascuna edizione. Inoltre, sarà l’occasione per presentare il circuito del Trofeo “10 Comuni” MTB XC per il 2022. La prossima edizione, in partenza con la prima tappa di Livorno la seconda domenica di gennaio, sarà quella del trentennale. Un motivo in più per rendere omaggio ad una delle manifestazioni sportive più longeve del territorio.

«Vorrei ringraziare il responsabile attività del ciclismo Maurizio Alderighi - continua la presidente Uisp - e tutti i giudici di gara che hanno dato vita a questo trofeo e lo hanno assicurato anche in emergenza, addirittura quando la Toscana stava per diventare zona rossa. Ringrazio il Comune di Empoli per averci concesso lo spazio pubblico della Vela Margherita Hack. Inoltre, voglio esprimere la mia soddisfazione per la partecipazione alla serata dell’associazione Noi da Grandi di Empoli, con il loro “diversamente caffè”. La Uisp in un momento di festa come questo è prosegue il suo impegno nel sostenere le realtà sociali che svolgono la loro attività con messaggi di inclusione sociale e sensibilizzazione della cittadinanza su temi che non sono solo sport».

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa