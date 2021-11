Controlli di polizia a Empoli: foglio di via per un giovane che chiedeva elemosina in centro

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Empoli, con il supporto di alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, hanno svolto in Empoli servizi rafforzati di controllo del territorio rivolti in particolare alla zona della Stazione ed al centro cittadino.

Proprio la zona pedonale del centro di Empoli è stata oggetto di capillare sorveglianza, con numerosi controlli di persone sospette per la prevenzione dei reati.

Nel corso del servizio, veniva controllato un giovane, già notato nei giorni scorsi chiedere elemosina in centro con un cane al seguito, che si aggirava in zona pedonale con andamento barcollante ed in evidente stato di alterazione psico fisica, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, di 25 anni e con residenza a Pistoia, in considerazione delle circostanze di fatto e dei precedenti controlli veniva allontanato con foglio di via obbligatorio dal comune di Empoli, con divieto di farvi ritorno per anni tre.

I servizi di controllo del territorio, che verranno ripetuti e dedicati nelle prossime settimane sempre al presidio del centro e della zona pedonale in vista delle imminenti manifestazioni per il Natale ad Empoli, si concludevano con la identificazione di oltre 70 persone ed il controllo di 15 autovetture, senza riscontrare ulteriori particolari criticità.