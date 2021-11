Firenze, nuovi bussini elettrici per il Natale 2022

Nuovi bussini elettrici in città, da destinare soprattutto al servizio dei cittadini del centro storico. L’obiettivo è di farli arrivare entro il Natale dell'anno prossimo. I fondi, circa sei milioni di euro, sono compresi nei progetti del React e devono essere spesi entro fine 2022.

I bussini hanno un costo medio di 450 mila euro l’uno e verosimilmente ne saranno acquistati una dozzina. E’ in corso un approfondimento tecnico con il nuovo gestore del trasporto pubblico regionale AT su allestimento e dimensioni.

“La mobilità sostenibile ed in particolare quella elettrica è da sempre una priorità nel territorio fiorentino - dichiara il sindaco Dario Nardella -. Per questo il rinnovo della flotta pubblica riveste una fondamentale importanza tra le iniziative da attuare per una città sempre più verde e sostenibile. I bussini del centro storico saranno inoltre un presidio fondamentale a servizio dei residenti”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa