Giornata internazionale della gentilezza a Firenze: panchina viola in via di Scandicci

Nella giornata internazionale della ‘gentilezza’, una panchina viola in via di Scandicci, all’angolo con via degli Arcipressi. L’hanno dipinta alcuni ragazzi seguiti dagli operatori di strada del Quartiere 4 proprio di questo colore, che unisce rosso, simbolo di concretezza, e blu, simbolo di profondità, e raffigura quindi la gentilezza. L’inaugurazione oggi pomeriggio con la vice sindaca Alessia Bettini, l’assessore alle Politiche giovanili Cosimo Guccione, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, l’ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza Anna Maria Palma.

“Mai come adesso è necessario lavorare su un cambio di paradigma che punti su collaborazione, altruismo e cooperazione, nel nostro agire quotidiano di cittadini e amministratori. - ha detto la vicesindaca Bettini – La panchina viola è un arredo urbano che rappresenta un segnale concreto di questa volontà, un atto simbolico ma tangibile per promuovere questi valori così importanti”.

“Incoraggiare – ha detto Cosimo Guccione, assessore allo sport e alle politiche giovanili – la pratica della gentilezza che è sicuramente un valore che tutta la comunità condivide, ha un’importante ricaduta sociale su ogni cittadino ed in tutti i contesti sportivi, scolastici, di gioco, familiari. Ringrazio, per il loro lavoro, gli operatori di strada”.

“Grazie alle donne del chiosco Il Fioraio e ai ragazzi e agli educatori di strada Q4 abbiamo un'altra panchina viola sul nostro territorio, frutto essa stessa di un gesto di gentilezza, di un gesto che simboleggia concretamente il prendersi cura dei beni comuni, degli spazi pubblici e fare comunità”, ha detto Dormentoni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa