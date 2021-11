Il cane finisce in Arno, lei si tuffa ma resta intrappolata: 23enne salvata da due passanti

Il cane finisce in Arno, lei per salvarlo si tuffa, ma resta intrappolata nel fondo melmoso dell'alveo senza avere le forze per uscire. La ragazza, 23 anni, è stata fortunatamente salvata un poliziotto della polizia stradale libero dal servizio e da un passante. È accaduto lungo l'argine del parco della Cascine, dove la ragazza stava passeggiando con il suo cane.

Una volta compreso che era in difficoltà, la 23nne ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Il poliziotto e il passante, sentite le urla, sono quindi intervenuti portando in salvo sia la giovane che il suo cane.