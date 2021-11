Ingerisce hashish a un anno e va in coma: fuori pericolo il bimbo di Arezzo

Non è più in pericolo di vita il bimbo di appena un anno che sarebbe finito in coma dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish.

Il bambino, una volta ingoiata la droga, avrebbe perso conoscenza e i genitori, da tempo residenti ad Arezzo, hanno allertato i sanitari aretini.

Il piccolo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Donato di Arezzo, per poi venire trasferito al Meyer di Firenze.

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il bimbo a ingerire l’hashish e le indagini dei carabinieri aiuteranno a far luce su eventuali responsabilità.