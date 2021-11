Lotta contro il cancro al polmone, stasera Porta al Prato illuminata di bianco

Novembre è il Lung Cancer Awareness Month (LCAM), ovvero il mese dedicato, a livello internazionale, alle iniziative di sensibilizzazione su tutto ciò che riguarda il cancro al polmone. Firenze aderisce sostenendo la campagna ‘Illumina novembre’ dell’organizzazione di volontariato Alcase Italia e per l’occasione stasera la storica Porta al Prato sarà illuminata di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare.

La speciale illuminazione sarà a cura di Firenze Smart.

“Firenze, città da sempre schierata in prima fila nella lotta al tumore - dice l’assessore a Welfare Sara Funaro -, aderisce con forte convinzione alla campagna ‘Illumina novembre’. Iniziative come questa puntano i riflettori e creano occasioni di sensibilizzazione sul cancro al polmone e sull’importanza della prevenzione, che è un’arma potentissima per combattere il tumore”.

“Illumina novembre 2021 sarà un appuntamento fondamentale - dice la presidente di Alcase Italia professoressa Deanna Gatta - per catturare l’attenzione dell’opinion pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e sull’importanza della prevenzione della malattia, mediante lo screening delle persone a rischio. Oggi molti malati di cancro al polmone convivono con il loro tumore, mantenendo una buona qualità di vita e una normale autonomia. Che la diagnosi della malattia non è più una sentenza di morte deve essere portato all’attenzione di tutti. Anche e soprattutto con campagne di grande visibilità come ‘Illumina novembre’”.

Alcase è la prima organizzazione italiana non-profit esclusivamente dedicata a combattere il cancro al polmone e opera da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale e porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre a organizzare periodicamente eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare.

