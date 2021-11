Maltempo e rischio idrogeologico, domenica in codice giallo

L’avviso di criticità di ‘codice giallo’ per temporali e rischio idrogeologico emesso ieri dalla Sala unica operativa della Protezione civile regionale si estende per tutta la giornata di domani, domenica 14 novembre, e va a interessare un’area più estesa della regione. Precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese sulle zone costiere dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 13 novembre, più abbondanti in serata e sulla costa, sull’Arcipelago e sulle zone di nord-ovest.

Domani, domenica 14 novembre, si prevedono precipitazioni sulle zone occidentali piuttosto persistenti, anche a carattere temporalesco, di maggiore intensità ancora sull'Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e nel nord-ovest della regione.

Sia nella sera di sabato che nel corso della domenica possibili colpi di vento e occasionali grandinate.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa