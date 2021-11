Il "Cattaneo" di San Miniato ancora al top per l'occupabilità degli studenti

L'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato conferma il trend degli ultimi anni relativo all'occupabilità dei propri studenti, confermati dai dati pubblicati in queste ore da Eduscopio.it, il portale a cura della Fondazione Agnelli di riferimento a livello nazionale per analizzare il panorama scolastico secondario nazionale.

Secondo il rapporto di novembre 2021, infatti, il “Cattaneo” si posiziona tra i primi istituti toscani: in particolar modo, il settore “Tecnico-Tecnologico” raggiunge un tasso di occupati dopo il diploma del 87,92%, con il 64,15% dei casi con corrispondenza tra gli studi effettuati e la tipologia di impiego riscontrato.

In questo ambito, il 44,7% degli allievi si diploma nell'arco dei canonici cinque anni. Buoni anche i valori del settore “Tecnico-Economico”: il “Cattaneo” in questo caso ha un indice di occupazione post diploma del 70,77%, un tasso di diplomati in regola del 65,9% e un tasso di corrispondenza tra titolo di studio e impiego del 18,92%. I valori legati all'occupazione di posizionano al primo posto tra le scuole collocate nell'area dell'Empolese Valdelsa e della Zona del Cuoio.

Per chi invece sceglie il “Cattaneo” come passaggio verso l'università, l'indice FGA (che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da ZERO) a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori) si attesta a quota 58,86 per il “Tecnico-Tecnologico” e 50,05 per il “Tecnico-Economico”.

Yutti i dati sono comunque consultabili e raffrontabili qui.

Fonte: Ufficio Stampa