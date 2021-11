Rotatoria fra Tosco Romagnola e Via Cherubini, parte il cantiere. Le modifiche alla viabilità

Altre novità per la viabilità sulla Tosco Romagnola, zona Est di Empoli. È arrivato il momento della realizzazione di una delle rotatorie più importanti per la viabilità cittadina di Empoli. Sarà una delle opere più significative per migliorare la sicurezza stradale in ingresso alla città: la rotatoria lungo la Statale 67, appena entrati a Empoli dalla parte est, all’intersezione con Via Cherubini.

Uno degli snodi più delicati del traffico urbano sia a livello di volumi di traffico, sia per la sua pericolosità.

Lunedì 15 novembre 2021 si avvierà il cantiere per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via Tosco Romagnola SS67 e via Cherubini.

«Ecco una nuova opera pubblica che ci avviamo a realizzare. Era un impegno che avevamo scritto nel programma di mandato – sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini – e che una volta terminato ci consentirà di mettere in sicurezza l’incrocio tra Via Cherubini e la SS 67. Un incrocio su cui era necessario intervenire e che trasformerà anche l’ingresso a est alla città. Pensiamo che questo sia il modo migliore per migliorare Empoli e renderla ancora più bella».

Per questo progetto l’amministrazione comunale ha partecipato a un bando regionale che ha portato al cofinanziamento per 120.000 euro della rotatoria.

È un nuovo investimento del Comune per migliorare la viabilità di Empoli e renderla più sicura.

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa AFIERO S.r.l. di Casoria per un importo di 220.723 euro e dopo una prima fase, avviata il 27 ottobre, e necessaria a concludere alcune verifiche sul posto, entreranno nel vivo con l'allestimento della prima fase del cantiere.

Si tratta di un intervento strategico e di fondamentale importanza per la viabilità della città di Empoli, che si prevede di ultimare nella primavera del 2022, con 4 differenti fasi di cantiere, ottimizzate per ridurre al minimo i disagi della viabilità dell'area.

Questa prima fase prevede la chiusura della corsia di via Cherubini che si immette sulla Tosco Romagnola SS67, interrotta a partire da Via Giuntini.

Per chi proviene da via Cherubini e intende immettersi nella Tosco Romagnola sarà possibile svoltare in via Giuntini e raggiungere la strada da via della Piccola.

Sarà inoltre preclusa l'immissione in via Cherubini da via di Pratella. In questa fase non saranno previste ulteriori modifiche alla viabilità, garantendo quindi l'ingresso in via Cherubini, direzione Centro, dalla via Tosco Romagnola. Questa fase durerà per alcune settimane.

