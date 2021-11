Schilirò alla manifestazione No Green Pass di Firenze: "Donne, scendiamo in piazza"

Il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò chiama a raccolta le donne. Schilirò, sospesa dalla polizia di Stato per aver partecipato a un'iniziativa No Green pass a Roma, in un video pubblicato su 'Open online' invita tutte le donne a una manifestazione tutta al femminile prevista domani a Firenze, al momento prevista al piazzale Michelangelo.

"Chi avrà il coraggio di chiamarci delinquenti, terroriste, criminali, se scenderanno in piazza soltanto donne. E chi avrà il coraggio di compiere un atto di violenza nei nostri confronti? Non vogliamo più vedere le scene che abbiamo visto. E allora le donne dovranno scendere in piazza il 14 novembre a Firenze, portando un simbolo, una sciarpa rosa di qualunque sfumatura e una candela bianca, per accendere la fiamma della speranza. Bisogna andare avanti per smontare questa narrazione distorta e questa criminalizzazione del dissenso.

Domani 14 novembre alle ore 14 vi aspetto a Firenze perché noi donne abbiamo una porta da aprire, con un valore simbolico, la porta del Paradiso, e perché partecipare a una manifestazione di sole donne è una grande occasione per riportare nel mondo energia femminile, di cui c'è bisogno.

Energia femminile - ha continuato - non significa fare un movimento femminista, perché tale energia appartiene sia agli uomini sia alle donne. Semplicemente questa energia oggi si è persa e ora dobbiamo riappropriarcene. A Firenze le nostre energie unite insieme potranno creare qualcosa di importante per il nostro futuro. Chiediamo agli uomini, meravigliosi, di rimanere a casa e di sostenerci".