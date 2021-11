Spazi di co-working in Torre Toscano a Volterra

Il co-working sarà un vero e proprio spazio di sviluppo di idee.

Il Comune di Volterra, all’interno dei locali del primo piano di Casa Torre Toscano, ha istituito uno spazio di co-working che verrà gestito dall’Accademia europea di Manga.

“Il co-working in Torre Toscano - dichiarano Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra e Nicola Ronci, direttore dell’Accademia Europa di Manga - sarà un vero e proprio spazio di sviluppo di idee e di scambio di conoscenze. Uno luogo dinamico che favorirà l’incontro tra generazioni e la condivisione delle loro esperienze. Nel progetto infatti - concludono Luti e Ronci - ci sarà una stretta collaborazione anche con l’Università della Libera età che consentirà un confronto tra le diverse fasce di popolazione”.

Gli spazi di co-working saranno attrezzati in modo semplice ma funzionale e aggiornato. La sala riunioni sarà una “zoom-room” con monitor, video camera e computer per lo streaming e le video conferenze. Le sale di lavoro saranno dotate di connessione wi-fi e postazioni di ricarica per smartphone e portatili. La segreteria sarà un Service Point attrezzato con stampante-scanner- fotocopiatrice di rete e sistema di gestione degli spazi. Gli utenti che vorranno accedere dovranno registrarsi, presentando il progetto che stanno sviluppando e indicando come lo spazio può essergli utile. Il co-working è aperto a tutti i cittadini di Volterra o dell’Alta Val di Cecina ma potrà accedervi anche chi viene da fuori e sta sviluppando un progetto legato al territorio.

Gli utenti dovranno essere muniti di Green Pass e si dovranno impegnare a rispettare gli spazi secondo un regolamento di utilizzo finalizzato al mantenimento e alla valorizzazione di un luogo storico di grande pregio come la Torre Toscano.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa