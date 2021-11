Taekwondo, Simone Alessio trionfa al French Open

Il 21enne livornese Simone Alessio ha vinto il French Open di Taekwondo.

L’azzurro, campione del mondo in carica, nella sua prima gara dopo l'Olimpiade di Tokyo si è preso subito il gradino più alto del podio nella categoria -80 kg, battendo in finale lo statunitense Carl Alan Nickolas con il punteggio di 8-4.

In semifinale Alessio aveva battuto il norvegese Richard Andre Ordemann (abbandono per infortunio) mentre ai quarti aveva vinto contro il saudita Ali Mabroul Almabrouk per 20-0 (Point Gap).