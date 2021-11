Università Siena, Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico

L’Università di Siena inaugura il 781esimo anno accademico con una cerimonia che si terrà lunedì 15 novembre nella cripta del complesso di San Francesco, con presenze illustri. Dopo essere stato all’inaugurazione dell’Università di Pisa e al decennale di GiovaniSì alla Tenuta di San Rossore, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna in Toscana. A riceverlo ci sarà anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli.

“È un onore avere il Capo dello Stato a Siena. In questi anni difficili è stato il punto di riferimento di tutti gli italiani ed in particolare dei giovani. La sua presenza nell’Ateneo è l’emblema di un Paese che vuole e deve investire nella ricerca, nell’innovazione e nella conoscenza. Un onore per me rappresentare l’Assemblea legislativa in questa giornata così importante”, dichiara Scaramelli.

Il programma della cerimonia prevede, dalle 11, la relazione del Magnifico Rettore Francesco Frati. Seguiranno gli interventi della rappresentante delle studentesse e degli studenti Rosalia Selvaggi, della rappresentante del personale tecnico amministrativo Daniela Bellucci. La prolusione sarà affidata al professor Roberto Venuti.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa