Una targa al circolo di Stibbio per Beppe Dimare

Per Giuseppe 'Beppe' Dimare il circolo di Stibbio a San Miniato apporrà una targa in sua memoria.

La notizia arriva dopo la cena in ricordo che è stata fatta ieri tra gli associati e gli amici del 56enne, morto per un malore improvviso in una ditta di conto terzi a Ponte a Egola.

Un evento tragico ma soprattutto inaspettato, che ha portato il buio nei volti di chi conosceva e 'faceva serata' con Beppe. Tra questi anche i ragazzi del circolo della frazione collinare, intitolato a GIuseppe Monti ma da ora in poi con una dedica speciale a Dimare.

Parte del ricavato della cena, come per richiesta dei familiari, sarà devoluto all'associazione Amici di Elia onlus.