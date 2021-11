Lite e aggressione tra giocatore e allenatore dopo partita juniores: 62enne in ospedale

Lite con aggressione dopo una partita di calcio juniores ieri sera a Firenze. La lite è avvenuta tra l'allenatore di una delle due squadre e il giocatore dell'altra. Sul posto è dovuta intervenire la polizia, chiamata dalla figlia dell'allenatore. L'uomo, 62 anni, è finito in ospedale, anche se non sarebbe grave. Al momento non ci sono denunce, ma non è escluso che arrivino. Il 62enne sarebbe stato spinto a terra dal giocatore delal squadra avversaria, un 19enne. Quest'ultimo avrebbe però riferito di essere stato colpito per primo dall'uomo, con una testata.