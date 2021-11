Al teatro Il Momento una commedia su Dante e i Maledetti Toscani

Un solo ‘atto’ per raccontare il Sommo Poeta come mai è stato fatto prima. In occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri la Compagnia di Sant’Andrea, organizzatrice della rievocazione storica del Volo del Ciuco, presenta un nuovo spettacolo.

Freddy Lavezzo e L'Allegra Brigata vanno in scena con la commedia “Dante, Empoli e i Maledetti Toscani”, opera eroicomica in un atto.

Appuntamento sul palco del teatro Il Momento di Via del Giglio, domenica 28 novembre 2021, alle 17.

Era il 10 novembre 2019 quando a Empoli andò in scena il ‘Processo Impossibile a Manente degli Uberti’, detto Farinata.

Un processo con sentenza a sorpresa, che alla fine si concluse con l'assoluzione in diretta del nobile condottiero ghibellino da parte della giuria. Tra i testimoni c'era anche lui, Dante Alighieri. Anche quell’evento fu organizzato dalla Compagnia di Sant’Andrea.

Dopo due anni esatti e una pandemia, per omaggiare i 700 anni di Dante, ecco lo scanzonato e goliardico omaggio in forma di opera eroicomica e assurda in atto unico, nata dalla fervida mente di Freddy Lavezzo, meravigliosamente scritta da Monia Baldacci Balsamello, magistralmente messa in scena grazie agli splendidi attori improvvisatori capitanati da Massimo Giacomelli – che già dettero vita al processo a Farinata – musicata dal vivo con musiche originali da Francesca Bianconi, illustrata abilmente in sabbia da Ghibli Giulia Ru, voluta, accolta e abbracciata dalla Compagnia di Sant’Andrea – Empoli - Volo del Ciuco e patrocinata da Regione Toscana e Comune di Empoli.

I PERSONAGGI - Dante Alighieri, Virgilio, Beatrice, Oste, Ciacco dell'Anguillara, Farinata degli Uberti, Filippo Argenti, Gianni Schicchi, Ugolino della Gherardesca.

L’ingresso è gratuito, ingresso fino a esaurimento posti, + necessario essere muniti della certificazione verde – Green Pass.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa