Amici dell'Hospice di Empoli, il sostegno al centro cure palliative

A Empoli dal 2020 è attivo l’Hospice che, intitolato a San Martino, patrono delle cure palliative, è un punto di riferimento per l’area territoriale Empolese Valdelsa Valdarno.

Gli Hospice assolvono la delicata funzione di fornire assistenza ai malati non più guaribili o in fase terminale e somministrare le cure palliative che, con il loro approccio terapeutico integrato, mitigano le sofferenze fisiche e psicologiche connesse a uno stato di salute ormai compromesso.

Si colloca in questo contesto la costituzione dell’Associazione Amici dell’Hospice onlus che è stata ufficialmente presentata Sabato 13 Novembre nell’Aula Magna “E.Chiarugi” del Centro Direzionale dell’Ausl Toscana Centro, a Empoli.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della commissione regionale di sanità Enrico Sostegni; il presidente della Sds Empolese Valdarno Valdelsa Alessio Spinelli; il direttore della Sds Empolese Valdarno Valdelsa Franco Doni; il presidente dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa Alessio Falorni e la direttrice U.F.S. Cure palliative e Hospice Firenze e Empoli Cinzia Casini.

Il presidente della neonata Associazione, l’avv Carlo Farsetti nel suo intervento ha sottolineato come l’Associazione Amici dell’ Hospice si impegni a supportare e sostenere l’ Hospice, affinché possa operare al meglio mantenendo un alto livello di qualità.

In uno spirito di collaborazione con la struttura pubblica, l’Associazione intende far conoscere ed informare i cittadini del territorio dell’esistenza delle cure palliative e come esse operino, collaborando con i medici curanti e con gli infermieri, provvedendo alla preparazione e al coordinamento di volontari per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati, ma soprattutto prestando tramite volontariato, assistenza domiciliare al paziente, fornendo consigli ed aiuto anche alle loro famiglie sia nella assistenza domiciliare che in quella dell’Hospice, alleggerendo cosi il compito della struttura pubblica.

Per fare tutto questo il Presidente Carlo Farsetti si è appellato alle aziende, alle imprese e alle attività del territorio perché possano sostenere con elargizioni e donazioni l’attività degli Amici dell’Hospice che da parte sua lavorerà per la raccolta di fondi con tutti i mezzi e in tutte le occasioni possibili (lotterie,sagre,manifestazioni sportive, vendita di oggettistica, di gadget ecc).