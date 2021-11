Apre il Baby Pit Stop alla San Giorgio di Pistoia

In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini (20 novembre) per ricordare l'adozione e la ratifica nel 1989 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la San Giorgio Ragazzi, dando corso a un progetto di collaborazione con la sezione Unicef di Pistoia, inaugura mercoledì 17 novembre alle ore 17.30 uno spazio riservato alle mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa: il Baby Pit Stop.

All'iniziativa saranno presenti il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti, l'assessore alle attività e istituti culturali Margherita Semplici e la responsabile della sezione Unicef di Pistoia Maria Laura Contini. A partire dalle ore 17 prenderà il via “D(i)ritti nelle storie. Lettura ad alta voce” di Io sono Marcello Fringuello di Alexis Deacon e Viviane Schwarz (Lo, 2015) e un laboratorio a cura dell'Unicef Pistoia (per bambini da 4 a 8 anni, massimo 8 partecipanti).Gli interessati possono prenotarsi inviando una email a sangiorgio@comune.pistoia.it .

Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate da Unicef Italia per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in particolare l'art. 24 che tutela il diritto alla salute; l'intervento si inserisce nell'ambito del programma Unicef “Ospedali e comunità amici dei bambini” e prevede l'allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che hanno bisogno di allattare fuori casa.

E' un primo concreto obiettivo realizzato dalla San Giorgio per dar seguito all'adesione al Progetto Musei e Biblioteche Amici dei bambini e degli adolescenti, con la quale la biblioteca si impegna a realizzare una serie di azioni concrete che le varie istituzioni e agenzie educative possono mettere in atto per la promozione e l’attuazione della Convenzione e per offrire a bambini e ragazzi un’importante opportunità educativa e di formazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa