Autocisterna bloccata in salita a Montespertoli, trainata dai vigili del fuoco riprende il viaggio

Mentre percorreva una ripida salita nel comune di Montespertoli, questa mattina un camionista alla guida di un'autocisterna si è ritrovato in difficoltà ma fortunatamente tutto si è risolto con l'intervento dei vigili del fuoco. Il mezzo stava viaggiando sulla via Certaldese quando, ad un certo punto su una salita a forte pendenza, non sarebbe più riuscito a percorrerla. La pesantezza e la pendenza, compreso probabilmente l'asfalto reso liscio dalla pioggia, non avrebbero più consentito al mezzo di proseguire la strada e scalare la salita.

Sul posto, dopo le 13, sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi e la polizia municipale. Sempre da quanto si apprende l'autocisterna, contenente oltre 30mila litri di olio alimentare, è rimasta in panne occupando la sede stradale ma senza coinvolgere altri mezzi, procurare o riportare danni. I vigili del fuoco hanno così agganciato l'autocisterna trainandola con il camion fino a raggiungere un terreno più pianeggiante, in zona San Pancrazio. Qui il conducente, che non ha riportato conseguenze ma solo la difficoltà del momento, ha potuto proseguire il viaggio.