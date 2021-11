Anche nel 2021 torna ad Empoli “Il Magico Mondo di Babbo Natale”, l’attrazione che nel 2019 ha trasportato oltre seimila persone, tra bambini e famiglie, negli ambienti da fiaba della casa di Babbo Natale al Polo Nord.

Il Chiostro degli Agostiniani in Via dei Neri verrà trasformato in un suggestivo percorso tutto dedicato ai bambini, dove scrivere la propria letterina dei desideri in un’atmosfera unica e seguirne poi il viaggio fino alla dimora di Babbo Natale, tra elfi, renne, gnomi e boschi fatati.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Jet’s, agenzia di comunicazione di Empoli associata ad UNA e in collaborazione con Confesercenti Empoli e i negozi del Centro Storico, sarà parte del programma di eventi che si svolgeranno durante le festività in occasione di “Empoli Città del Natale” nelle vie e nelle piazze del Centro Storico della città.

L’inaugurazione è prevista per sabato 20 novembre alle 15.30 e sarà possibile accedere al percorso ogni sabato e domenica sia la mattina che il pomeriggio.

Ecco le date e gli orari dell’edizione 2021: 20, 21, 27, 28 novembre e 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24 e 26 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; apertura straordinaria solo in orario pomeridiano il 7, 8, 22 e 23 dicembre.

Il prezzo del biglietto è di 6 euro a persona; è prevista una riduzione di 1 euro per chi usufruisce dell’attrazione in orario mattutino. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto di un anno di età.

Per accedere a “Il Magico Mondo di Babbo Natale” è obbligatorio il Green Pass.

“Il Magico Mondo di Babbo Natale” resterà a Empoli al Chiostro degli Agostiniani fino al 26 dicembre 2021.

Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la pagina Facebook: facebook.com/babbonatale.empoli.

Fonte: Ufficio stampa