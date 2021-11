Basket Empoli, Corbinelli soddisfatto dopo la vittoria a Oleggio

Al terzo tentativo è arrivata. La prima vittoria esterna dell’Use Computer Gross è made in Oleggio dove, contro una squadra che si trova al momento nella stessa fascia dl classifica, i due punti hanno anche un sapore più dolce.

“Sono punti importanti – spiega un soddisfatto coach Cosimo Corbinelli – è stata una partita strana con numeri molto bassi sia per noi che per loro. E’ una cosa che rende più difficile entrare in partita e che noi accusiamo un po’ visto che viviamo di energia e di parziali. Però questo mi porta anche a fare due considerazioni positive. Prima di tutto i ragazzi, nonostante tiri ben costruiti ma non realizzati, sono rimasti sempre concentrati sulla partita dal primo all’ultimo minuto e poi la difesa. Ancora una volta abbiamo difeso molto bene lasciando Oleggio a 65 punti, aspetto molto importante”.

C’è poi un altro aspetto che al tecnico fa piacere evidenziare. “Un mese fa questa partita l’avremmo persa – prosegue – questo vuol dire che la squadra ha fatto progressi importanti ed ha anche tesoro delle precedenti sconfitte arrivate in volata. Per questo da Oleggio torniamo con tanti aspetti positivi e ci rimettiamo a lavorare con voglia ed entusiasmo in vista della prossima partita in casa”.

Sabato prossimo, infatti, i biancorossi saranno di nuovo al Pala Sammontana per affrontare Borgomanero, squadra che attualmente si trova all’ultimo posto della classifica. Un impegno da preparare al meglio per dare continuità al momento positivo segnato da due vittorie consecutive. Una gara alla portata ma sicuramente da non sottovalutare.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa