Riparte il basket targato Uisp: 22 squadre in campionato

Dopo quasi due anni di stop forzato, è ripartito il campionato amatoriale di pallacanestro Senior Uisp. Ai nastri di partenza ci sono 22 squadre suddivise tra i territori di Firenze, Arezzo ed Empolese Valdelsa. Per la prima volta, infatti, il campionato viene organizzato in collaborazione tra i comitati Uisp di Firenze ed Empoli. Un risultato importante in una fase quanto mai difficile, che è stato possibile possibile grazie al lavoro dei responsabili delle aree basket dei due comitati (Aniello Veneri per quanto riguarda il primo e Cristina Fanelli per il secondo) e del loro staff.

Una grande opera di organizzazione e di condivisione, quella svolta dalle aree basket dei due comitati, che ha portato dopo mesi di incontri e riunioni nel periodo estivo a definire tutti i dettagli e a stilare il programma della competizione. Il via ufficiale è stato dato lunedì 8 novembre con le prime gare andate in scena.

"Sicuramente questa sinergia - affermano Aniello Veneri e Cristina Fanelli - porterà un ventata di novità per l’attività del basket dopo circa venti mesi di stop provocati dallo scoppio della pandemia da Covid. In tutti questi mesi non siamo rimasti fermi, ma ci siamo impegnati ancora di più nell’organizzazione e nella pianificazione in vista della ripartenza. È stato difficile stare lontani dai palazzetti per tutto questo tempo, ma adesso siamo finalmente ad una nuova svolta. Il primo risultato è stato raggiunto, con una collaborazione che è riuscita anche a far superare quelle difficoltà che in passato erano emerse in alcuni territori". Esperienza da una parte ed entusiasmo dall’altra. Due ingredienti fondamentali che sono stati messi a patrimonio comune nell’ottica di tornare a garantire a tutti la possibilità di fare sport e di divertirsi insieme. Adesso a parlare saranno i parquet.

I risultati e le classifiche aggiornate saranno pubblicate ogni settimana nelle rispettive sezioni dei siti dei comitati Uisp.

Fonte: Uisp comitato Empoli Valdelsa