Bella vittoria per Biancorosso Sesa

Vince e diverte, il Biancorosso Sesa. Contro un'Audax Carrara che non si arrende mai, la squadra di coach Valentino la spunta con pieno merito per 78-60. I giovani biancorossi, infatti, restano praticamente sempre avanti nel punteggio e, col passare dei minuti, aumentano sia l'intensità difensiva che la velocità in attacco portando a casa due punti che valgono la seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa settimana a Pontedera.

Menichetti è il più bravo ad entrare in partita e segna subito 6 punti. Sul fronte opposto Siliauskas, protagonista di un gran bel duello con Ghizzani, tiene Carrara in partita tanto che al 5' siamo 17-16. Nel finale aumenta l'intensità difensiva del Biancorosso ed al 10', con due liberi di Landi, siamo 28-22. Le avvisaglie che la squadra è in crescita trovano puntuale conferma nella seconda frazione con Cerchiaro che firma prima il 38-29 e poi il 42-32 con cui le squadre vanno a riposarsi. Il più pronto ad uscire dallo spogliatoio è Mazzoni che mette a segno un parziale di 7-0 che fa lievitare ancor di più il distacco anche se Carrara, con un Tealdi molto ispirato, resta in partita provando nel finale di frazione a riavvicinarsi e chiudendo al 30' sul 62-51. Il ritmo resta altissimo anche in avvio di ultimo tempino con Cappelletti che, dopo aver francobollato Siliauskas, segna 4 punti del 66-54. La gara si decide dopo circa cinque minuti quando prima Cerchiaro mette la tripla del 71-58 e subito dopo Berti recupera palla ed appoggia in contropiede il 73-58. Chiude il discorso la tripla di Giannone prima del 78-60 finale fra i più che meritati applausi del pubblico.

78-60

BIANCOROSSO SESA

Pinzani, Berti 2, Giannone 19, Mazzoni 22, Menichetti 7, Cerchiaro 12, Berardi 2, Baccetti, Maltomini, Cappelletti 4, Landi 6, Ghizzani 4. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

AUDAX CARRARA

Leporatti 4, Donnini, Ricciardi 14, Borzoni, Plaia, Stagnari, Tealdi 22, Siliauskas 11, Lorenzi, Mezzani 9. All. Alibani

Parziali: 28-22, 42-32, 62-51, 78-60

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa