A caccia vicino alle scuole, denunciato

Sparava troppo vicino alla scuola, individuato il cacciatore grazie all’attività di controllo degli agenti della polizia provinciale di Prato.

L’attività perlustrativa era scattata a seguito delle numerose segnalazioni di spari vicino alla scuola primaria “Roberto Castellani” di Tavola. Studenti e insegnanti avevano segnalato pallini da caccia che avevano addirittura raggiunto il giardino e le aule degli studenti.

Il comando della Provinciale di Prato si è immediatamente attivato con appostamenti mirati nella zona intorno alla scuola. Durante uno di questi, gli agenti hanno sentito l’esplosione di diversi colpi di fucile, di cui uno inequivocabilmente in direzione della scuola. I colpi erano stati sparati a distanza inferiore da quella consentita e i pallini erano caduti proprio nei pressi della scuola. A sparare un cacciatore, colto in fragranza e quindi denunciato per esplosioni pericolose, l’arma, un fucile calibro 12 e le relative munizioni a pallini sono state sequestrate.