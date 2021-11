Trovato in Arno a Firenze il cadavere di un 68enne

Il corpo di un uomo di 68 anni è stato trovato in Arno a Firenze, vicino la passerella in zona Isolotto. Il fatto è avvenuto alle 9 di oggi, lunedì 15 novembre. A accorgersene sono stati alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani grazie alle telecamere della zona, l'uomo, residente in provincia di Firenze, è arrivato in auto nei pressi del fiume Arno all'Isolotto intorno alle 6,30.

Le telecamere lo hanno ripreso mentre esce dalla vettura e scende lungo l'argine del fiume. Nella vettura, lasciata aperta, sono stati trovati documenti d'identità e telefono cellulare. Accertamenti in corso, si vaglia ogni ipotesi, anche il suicidio. Il cadavere è stato portato all'istituto di medicina legale di Careggi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).