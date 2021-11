Certificati anagrafici online sul sito dell'Anagrafe Nazionale

A partire da oggi 15 novembre tutti i cittadini della Toscana e dell'Italia possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello Anagrafe del proprio Comune.

È possibile scaricare sia i propri certificati personali sia quelli di un componente della propria famiglia.



Per farlo è necessario accedere al portale dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente www.anpr.interno.it con la propria identità digitale, ovvero tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Tessera sanitaria elettronica).

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti.

Dopo aver effettuato l'accesso è possibile scaricare i propri certificati e, se la richiesta è per un familiare, è visibile l'elenco dei componenti della propria famiglia per i quali è possibile scaricare i documenti. Nello specifico, da oggi 15 novembre possono essere scaricati online i seguenti certificati anagrafici e non solo:

di Nascita

di Matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza