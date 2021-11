Cimitero Montespertoli, 50 nuovi loculi in arrivo

L’amministrazione comunale di Montespertoli ha dato il via proprio in questi giorni ai lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo. Il cantiere - iniziato la scorsa settimana - prevede la posa in opera di 25 loculi ed è dunque pensato come potenziamento ancorché non risolutivo della capienza della struttura centrale. Dal momento che il cimitero del capoluogo di Montespertoli è attualmente pieno per quanto riguarda i loculi, il Comune ha deciso di realizzare 25 ulteriori posti per affrontare le attuali criticità.

Il regolamento comunale, peraltro, prevede che nel cimitero di Montespertoli non possano essere venduti loculi a persone ancora in vita, proprio per non permettere l’esaurimento dei posti disponibili e per evitare che la gestione del servizio cimiteriale sia ispirata al solo principio di consumo di nuovo suolo.

L’investimento ha un quadro economico complessivo di oltre 40.000 euro. Tra le priorità dell’Amministrazione, tuttavia, rimangono centrali quelle del miglioramento della gestione del servizio e della più efficace attività manutentiva straordinaria nelle strutture dislocate nelle frazioni comunali, che necessitano di investimenti e che in parte saranno oggetto delle previsioni contenute nei prossimi bilanci triennali dell’ente.

Accanto a questi interventi, infine, si registra la reiterata volontà della Giunta Comunale di prendere maggiormente in carico la cura ordinaria del cimitero di Vallecchio che – sebbene sia entro i confini comunali di Castelfiorentino – è frequentato prevalentemente da residenti di Montespertoli, in virtù dello storico legame tra Vallecchio e la comunità della frazione montespertolese di Ortimino.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa