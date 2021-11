Compartimento Polfer Toscana in azione: 1.460 persone controllate

Occhi vigili e orecchie compassionevoli. Sono stati due giorni impegnativi per il Compartimento Polfer della Toscana: 1 indagato e 1.460 persone controllate, 9 sanzioni elevate e un minore rintracciato è il bilancio delle ultime 48 ore, che hanno visto in azione 119 pattuglie nelle stazioni e a bordo treno.

A Firenze Santa Maria Novella, inoltre, un 50enne italiano ha “bussato alla porta” della Polfer e trovato un luogo sicuro in cui poter parlare dei problemi personali che lo affliggevano in quel momento e che gli parevano insormontabili. La Polizia Ferroviaria ha anche rassicurato i suoi familiari a Roma, preoccupati perché non rispondeva al telefono.

L’uomo è stato tranquillizzato dai poliziotti e ha lasciato gli Uffici di Polizia solo dopo essersi calmato.

Fonte: Compartimento Polizia Ferroviaria Toscana - Ufficio Stampa