Convocato a Empoli il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi mercoledì 17 novembre 2021, dalle 18 con proseguimento alle 21.

L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa al progetto regionale di Polizia Municipale di prossimità.

3.Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Empoli. Adozione.

4.Programma comunale degli impianti di telefonia mobile e assimilabili – Approvazione anno 2021.

5.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli relativa a messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Via Ponzano per San Donato (Ponzano-Villanova) e aumento contributi per strade vicinali pubbliche.

6.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativo ai servizi pubblici DDL concorrenza.

