Convocato il Consiglio comunale a Certaldo

Consiglio comunale straordinario del 18 novembre 2021 alle ore 19,15, in prima convocazione, e alle ore 19.30 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI DEL SINDACO COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

ORDINI DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO. Contrasto a tutte le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale. Esame ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

4.ORDINE DEL GIORNO – Intervento della Regione Toscana per sostenere le spese del Giudice di Pace di Empoli. Esame ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

MOZIONI

MOZIONE - Utilizzo di dispositivi tecnologici contro l’abbandono dei rifiuti. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE - Titolarità, verifiche e manutenzioni del ponte sul fiume Elsa. Esame interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo