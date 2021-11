Danni ai parapetti, divieto di transito per mezzi 'larghi' sul ponte sull'Elsa

Sul ponte sull'Elsa della Sp 64 'Certaldese II' divieto di transito per mezzi più larghi di m 2,30. Il provvedimento in vigore dalle ore 24 del 22 novembre 2021. Il tratto si trova al confine dei territori provinciali di Firenze e Siena. Lo stabilisce la Città Metropolitana di Firenze, in accordo con il Comune di Certaldo e la Provincia di Siena.

Anche nel corso di un recente sopralluogo dei tecnici dei tre enti, nel settembre scorso, si sono rilevati frequenti danni sui parapetti del ponte per la difficoltà di scambio di mezzi pesanti nel passaggio contemporaneo nei due sensi di circolazione.

Gli enti coinvolti sono già al lavoro per individuare le modalità più adeguate per il ripristino dei danni, da mettere in atto nel minor tempo possibile.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze