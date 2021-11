Decoro in zona Stazione, intervento straordinario di pulizia a Livorno

Un maxi intervento straordinario di pulizia e decoro è stato eseguito dal Comune di Livorno, Casalp e Aamps, questa mattina in zona Stazione, nel quadrilatero compreso tra via Pannocchia, via Baroni, via Badaloni, via Ademollo, via Bengasi.

Presenti il sindaco Luca Salvetti, il presidente di Casalp Marcello Canovaro, l'assessore al Sociale Andrea Raspanti, Michela Pedini funzionaria della Polizia Municipale, Andrea Valenti responsabile comunicazione di Aamps, il presidente della Cooperativa il Carro Daniele Felci, Segnala-Li, oltre a tecnici, operai e agenti della Municipale.

Il massiccio intervento di questa mattina è stato realizzato dalla task force fortemente voluta dal Sindaco Salvetti a dagli assessori Cepparello e Raspanti per realizzare interventi straordinari su tutto il territorio comunale nelle aree segnalate dai cittadini con particolari criticità.

AAMPS, insieme ad AVR e Manutencoop, ha raccolto oltre 3 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati avviandoli a smaltimento attraverso i Centri di raccolta.

Tra le varie attività programmate ed effettutate questa mattina sono state comprese: il diserbo, il taglio di arbusti e la rimozione di carcasse di motorini, scooter e biciclette.

Casalp ha annunciato che nei prossimi giorni avvierà i lavori per la realizzazione di una pavimentazione che permetterà agli operatori AAMPS di effettuare in sicurezza la movimentazione dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco e gli assessori hanno confermato che non siamo di fronte ad interventi spot e che tutto il quartiere sarà interessato da una vigilanza ancor più continuativa avvalendosi anche del supporto degli Ispettori Ambientali di AAMPS.

Dopo essere stata attivata a Shangai, Stazione e Salviano, la nuova task force sull’igiene e sul decoro urbano sarà prossimamente operativa nei quartieri Leccia e Scopaia.

