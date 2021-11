Denise Pipitone, la madre testimonia ad Arezzo contro il comico “diffamatore”

Ha testimoniato oggi nel tribunale di Arezzo, Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone – la bimba scomparsa il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani – nel processo in cui è imputato Alessandro Gori, comico aretino 43enne, per diffamazione nei confronti della donna e della figlia scomparsa.

La prossima “tappa” del processo si terrà venerdì prossimo, quando saranno ascoltati i testimoni della difesa.

Maggio ha raccontato di essere stata avvisata da un'amica su quanto detto su di lei e la figlia dal Gori, in più occasioni, per pubblicizzare uno spettacolo che si sarebbe dovuto tenere nel 2014 ad Arezzo. Le frasi del 43enne furono giudicate diffamatorie e la donna denunciò il comico, il cui spettacolo venne cancellato dall'organizzazione.