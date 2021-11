Domani a Calenzano cena con i volontari dell’hub vaccinale

Si terrà domani la cena con i volontari dell’hub vaccinale, nell’ambito della sagra “Ce l’ho con l’olio”. Oltre cento collaboratrici e collaboratori, sia delle associazioni che singoli cittadini, sono state invitate dall’Amministrazione, per chiudere con una serata di ringraziamento questa esperienza e consegnare loro una pergamena di ringraziamento.

“Abbiamo voluto organizzare un momento conviviale – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini –, per esprimere la nostra riconoscenza a nome di tutta la comunità. È stata un’esperienza intensa e ben organizzata, che ha permesso di avere sul nostro territorio un servizio fondamentale per la campagna vaccinale, strumento principale per uscire dalla pandemia. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il fondamentale contributo dei volontari”.

Saranno presenti anche le associazioni che hanno organizzato il servizio: Misericordia, Croce Rossa e Anpas, individuate dalla Regione per i centri vaccinali. Il coordinamento del centro di Calenzano è stato affidato alla Misericordia di Calenzano, che si è avvalsa anche di Croce Viola, Pubblica Assistenza, Associazione Anziani di Calenzano e VAB.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa