Doveva essere espulso dall'Italia, trovato a Gambassi Terme e denunciato

Denunciato un 36enne albanese che era stato sottoposto a provvedimento di espulsione dall'Italia: si trovava a Gambassi Terme.

L'uomo, già censurato dalle forze dell'ordine e con residenza a Roma, è stato visto dai carabinieri della cittadina termale. Non era mai stato visto lì ed era stato segnalato da alcuni cittadini. I carabinieri hanno proceduto al suo controllo durante un bar in pieno centro.

Il controllo ha portato a rinvenire il provvedimento nei suoi confronti. Per questo è stato denunciato per inosservanza del testo unico sull'immigrazione. È stato intimato di presentarsi questa mattina nell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.