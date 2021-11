Empoli sicura e determinata, Timenet travolge Capannori. Palazzetto off limits per guasto

Punteggio pieno per la Timenet nella sfida contro Nottolini di Capannori disputata ieri in via eccezionale, data l’indisponibilità del palazzetto dello sport empolese a causa di un guasto elettrico, al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino per il quale la società dell’Empoli Pallavolo esprime i suoi ringraziamenti all’ASP montelupina che ha messo prontamente a disposizione la struttura. Le giallonere hanno vinto 3-0 dominando la partita nel primo e nel terzo set, adagiandosi nel secondo in cui il derby è stato più combattuto.

“Dopo due partite sofferte ci voleva questo bel 3-0 sia per la classifica sia per il morale – commenta l’alzatrice Bianca Meini – stiamo crescendo come squadra cercando di unirci sempre più e i risultati si vedono. Abbiamo vinto contro una formazione giovane che ha dimostrato nel secondo set di crederci e così facendo di farsi valere anche se poi puntando sulla nostra esperienza siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Quello che secondo me ci serve e su cui dobbiamo lavorare è un maggior ordine in campo ma è qualcosa che arriva col tempo migliorando l’intesa. Il nostro prossimo avversario, l’Ambra Cavallini, è una squadra forte con tante individualità: andremo là convinte e ce la metteremo tutta nonostante sia una partita fuori casa”.

Le giallonere, apparse subito determinate, sono riuscite ad imporsi distanziando di misura le avversarie prima a quota 12-5 e poi 17-9 su cui il coach lucchese Davide Ribechini ha chiesto il suo secondo break. La pausa però non ha scalfito la convinzione della Timenet che ha continuato ad avanzare concedendo pochi spazi di manovra alla Nottolini e chiudendo così il set a proprio favore 25-13.

Nel secondo set il derby si accende con le lucchesi in attacco che si portano in vantaggio, tanto che sul 6-9 è il coach empolese Marco Dani a chiamare il time out per smuovere la reazione delle sue ragazze. La Timenet infatti reagisce portandosi, dopo ripetuti pareggi, al comando. Vani i tentativi di richiamo all’ordine da parte di coach Ribecchini poiché le giallonere non mollano la presa guadagnando una distanza di sicurezza che dal 22-19 permette loro di concludere 25-21.

Nel terzo e decisivo set la IMG Nottolini ci riprova ma questa volta viene subito stoppata dalla Timenet che impone il suo gioco passando dall’8-2 ad uno schiacciante 12-4 su cui giustamente coach Ribecchini chiede il break. La linea però non cambia e le empolesi arrivano a doppiare le avversarie prima 17-7 poi 20-10, accelerando sul finale per portare a casa il set 25-12 e la partita con un eloquente 3-0 che ai fini della classifica provvisoria vale il sesto posto con 9 punti.

Il prossimo derby si giocherà fuori casa a Pontedera domenica 21 novembre alle ore 18.00 contro Ambra Cavallini, attualmente terza nella graduatoria provvisoria con 10 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 25-13; 25-21; 25-12.

ARBITRI: Luigi De Luca e Mario Scarpitta.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (8), Forconi (3), Mancuso (10), Marocchini (4), Donati (12), Meini (1), Giubbolini (14), Guidi, Cappelli (L), Scardigli (n.e), Masoni (n.e.)

IMG NOTTOLINI CAPANNORI: Grucka (1), Caseti (3), Caporali (3), Fatone (12), Nuti (4), Gambarotto (L), Vannini (2), Faraca (1), Degli Innocenti (2), Benvenuti (1), Martinelli, Bertini (n.e.), Zarattini (L, n.e.)

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Liguori, Mancuso, Donati, Meini, Giubbolini, Forconi.

STARTING SIX IMG NOTTOLINI CAPANNORI: Grucka (capitano), Caseti, Caporali, Fantone, Nuti, Vannini, Gambarotto (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo