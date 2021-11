Esordio amaro per Basket Castelfiorentino

Esordio amaro per il Basket Castelfiorentino nel campionato di serie C femminile, con le ragazze di Jacopo Giusti che si sono arrese dopo un overtime alla Fides Montevarchi: 48-53 il finale al PalaGilardetti. A pesare sul risultato le tante e importanti assenze, che hanno costretto le gialloblu a compattarsi e fare gli straordinari. La nota positiva, invece, è stata la reazione della truppa castellana che, dopo tre quarti ad inseguire, ha cambiato faccia nell’ultimo parziale impattando a quota 38 al quarantesimo e costringendo le aretine ai cinque minuti di extratime.

L’avvio, infatti, è stato tutto delle ospiti, partite subito forti e scappate sull’8-16 al 10′. Un vantaggio che la Fides ha difeso in una seconda frazione avara di punti da entrambe le parti e chiusa sul 14-20 che ha mandato le squadre al riposo lungo. Nella ripresa il controllo della sfida è stato ancora nelle mani di Montevarchi, pur con le gialloblu rimaste attaccate, tanto che il passaggio al 30′ sul 20-25 è stato preludio ad un quarto periodo che ha visto concretizzarsi la rimonta castellana. Con Bellantoni sugli scudi, infatti, le ragazze di Giusti non hanno mai smesso di crederci fino a toccare la parità a quota 38: overtime. Nei cinque, scoppiettanti minuti di extratime, continui botta e risposta e attacchi sugli scudi, ma sul finale la Fides è stata più precisa e i due punti hanno preso la via di Montevarchi.

Prossimo appuntamento domenica 21 novembre alle ore 18 per il debutto esterno dul parquet del Wolf Pistoia.

BASKET CASTELFIORENTINO – FIDES MONTEVARCHI 48-53 dts

Parziali: 8-16, 14-20 (6-4), 20-25 (6-5), 38-38 (18-13), 48-53 (10-15)

Tabellino: Masi 2, Baldinotti 3, Cinali 9, Andries 1, Bongini 3, Tortorelli 7, Lucchesi 11, Bellantoni 7, Banchelli 3, Fanelli, De Felice. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Contu di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa