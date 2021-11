Ex Meccanotessile, Sinistra Progetto Comune: "Presto incontro pubblico"

"Partiamo da quanto abbiamo ascoltato con soddisfazione: c'è la disponibilità a un incontro pubblico entro la fine dell'anno, o ad inizio 2022, preceduto da un confronto con figure tecniche dell'Amministratore con il Comitato storico che segue da anni la trasformazione di questa parte del Quartiere 5".

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune e Vincenzo Pizzolo di Sinistra Progetto Comune Quartiere 5

"Si conferma il fatto che si deve ripartire sostanzialmente da zero con l'I.N.D.I.R.E., con l'elezione di nuove figure apicali di questa realtà, con cui devono avviarsi le interlocuzioni. Tra le altre informazioni ricevute registriamo i 1.200.000 euro che si vogliono inserire nel bilancio per realizzare le attività pubbliche in uno spazio di 6/700 metri quadri. Chiederemo a inizio 2022 il progetto esecutivo legato al capitolo "smart liveability", che dice sarà concluso entro la fine dell'anno.

Seguiremo con attenzione quanto quindi accadrà nelle prossime settimane, ascoltato che a breve ci saranno novità sul percorso dell'I.S.I.A. nell'area".

Fonte: Ufficio Stampa