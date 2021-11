Fi-Pi-Li, incidente a Santa Croce crea code fino a 4 km

Incidente importante per la viabilità ma per fortuna senza feriti gravi lungo la Fi-Pi-Li questa mattina. Nei pressi dell'uscita di Santa Croce sull'Arno, nella carreggiata in direzione Firenze, due veicoli si sarebbero scontrati poco prima delle 8, creando il blocco della strada.

Sul posto la polizia stradale e due ambulanze della Pubblica assistenza di Montopoli e di quella di Santa Croce sull'Arno. Tre le persone coinvolte nell'incidente, senza gravi conseguenze. Il traffico ha subito code fino a 4 km nel tratto interessato, fin dall'uscita di Montopoli. Molti automobilisti hanno preferito la viabilità ordinaria evitando l'ingorgo.

Dopo un'ora e mezza circa il traffico è stato ripristinato.