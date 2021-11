Gambassi Terme pianta nuovi alberi per bambini e bambine

Il Comune di Gambassi Terme,in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza, ha organizzato una delle attività previste nel Manifesto delle Città Gentili,ideato da Daniel Lumera, a cui ha aderito il 31 luglio scorso. Nello spazio verde di Piazza Brunelleschi sono stati piantati degli alberini,uno per ogni bambina e bambino nati nel nostro Comune nel corso dell'anno 2021. Un modo per dare il benvenuto ai bambini, che,come gli alberi, sono simbolo di vita e di speranza per tutti noi.

Ad ogni bambina/o è stato consegnato un diplomino che identifica il suo albero,in modo che in futuro possa accudirlo e sentirlo "suo".

Ci auguriamo che questo piccolo pensiero da parte dell'Amministrazione comunale serva a fare crescere nei bambini un legame sempre più forte fra noi e la natura che ci circonda, perché dalla cura del nostro pianeta dipende il nostro futuro,e tutti noi siamo chiamati a fare la propria parte.

Ai nuovi nati è stato inoltre consegnato un libretto con tutte le informazioni utili per i neogenitori.

"Chi pianta un albero pianta una speranza"Lucy Larcom

"Tutti i genitori che sono venuti a vedere l'alberino dedicato al loro figlio/figlia ci hanno ringraziato per questa iniziativa"aggiunge Sara Rigacci, vicesindaca del Comune di Gambassi Terme"noi come Amministrazione siamo particolarmente contenti di aver ripreso una vecchia consuetudine che veniva già svolta nel nostro Comune negli anni'90 e vogliamo da ora in poi ripeterla tutti gli anni. Siamo vicini anche al 21 novembre che sarà la giornata nazionale dell'albero, per cui con questa iniziativa vogliamo mantenere alta l'attenzione sull'ambiente che ci circonda e contribuire a creare una coscienza "ecologica" in quelli che saranno i cittadini del domani.

Fonte: Comune di Gambassi Terme