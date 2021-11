Gomitata all'arbitro, sospeso per 5 anni dirigente e maxi multa per la squadra di basket

Sono state rese note dal giudice sportivo le penalità legate ai provvedimenti disciplinari per l'Abc di Castelfiorentino dopo la partita contro lo Spezia Basket Club finita con una gomitata del dirigente sportivo gialloblu contro l'arbitro.

La partita si è scaldata negli ultimi minuti, con un punteggio di 90 a 91 per i liguri. I momenti concitati e un ultimo fallo fischiato ha portato al gesto inaudito.

Proprio questi il dirigente sarà sospeso per 5 anni, mentre l'intera squadra vedrà la squalifica del campo per 4 gare dopo l'invasione di campo commessa. altre squalifiche sono giunte per due tesserati mentre la somma delle multe per offese agli arbitri, sputi, per la prima infrazione del dirigente addetto agli arbitri, per la prima infrazione dell'invasione di campo e per le minacce arriva a oltre 1.200 euro.