Hashish, cocaina e kit da spacciatore in casa: arrestato 42enne a Rosignano

Avevano notato uno strano via vai presso la sua abitazione di Rosignano Marittimo, soprattutto, nel fine settimana. Per questo, i carabinieri, nello scorso week-end, hanno tenuto d’occhio la casa di un 42enne, situata in periferia.

Sabato, nel primo pomeriggio, i militari dell’Arma rosignanese, dopo aver accertato che quelle assidue frequentazioni avvenivano soprattutto da parte di soggetti noti come assuntori di stupefacenti, hanno capito che era il caso di intervenire.

Una volta che il 42enne si stava allontanando dalla dimora, i Carabinieri lo hanno sottoposto a un controllo, durante il quale l'uomo si mostrava alquanto nervoso e contrariato. Di fronte a queste reazioni, i militari quindi hanno deciso di perquisire la sua abitazione.

L’uomo ha subito rivelato ai Carabinieri di possedere droga ma per uso personale. I militari, però, nel corso della perquisizione hanno trovato 93 grammi di hashish e oltre 17 grammi di cocaina, insieme ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in dosi e la vendita della droga.

Il 42enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e domani sarà giudicato per direttissima davanti al Tribunale di Livorno.