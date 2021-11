Muore 51enne sul lavoro a Stabbia, tragedia nel cantiere del Tubone

Incidente sul lavoro a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi, attorno a mezzogiorno di oggi. Un 51enne italiano è morto questa mattina.

Siamo in via Porto delle Macine, a pochi km dal centro della frazione. In quel luogo erano programmati dei lavori per il cantiere del Tubone, infrastruttura che opera come un maxi-collettore fognario per convogliare gli scarichi reflui che dal depuratore di Pieve a Nievole giungeranno al depuratore di Aquarno a Santa Croce sull’Arno, passando per la Valdinievole.

Per cause da accertare un piccolo schiacciasassi di una ditta incaricata da Acque Spa è finito in un corso d'acqua e una persona è rimasta coinvolta. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco la persona era già stata estratta dall'acqua e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nei pressi di via Porto delle Macine scorrono dei canali che affluiscono nell'Usciana.

L'uomo stava attraversando un ponticello con il mezzo che per cause non chiare ha sbandato ed è finito in acqua. L'operaio è rimasto travolto dal mezzo, che lo ha tenuto in acqua, causando la morte.

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Empoli e l'elisoccorso Pegaso 1.

Il mezzo aereo giungeva da Castelfiorentino dove era stato inviato dopo un'emergenza giudicata minore.

Anche l'ispettorato del lavoro Asl è giunta sul posto per chiarire gli aspetti della vicenda, assieme ai tecnici di Acque.

