Incontro tra Nardella e associazioni culturali al teatro Puccini

Come uno dei primi atti da assessore alla cultura, il sindaco Dario Nardella ha voluto incontrare le associazioni culturali fiorentine per fare il punto di necessità e prospettive per il futuro. All’incontro, che si è svolto stamani al teatro Puccini, erano presenti anche l’ex assessore alla cultura Tommaso Sacchi e la direttrice comunale Gabriella Farsi.

Il sindaco ha annunciato un aumento delle risorse per l’Estate Fiorentina, che supererà così l’investimento del milione di euro per la prossima edizione, e per i contributi triennali, che passeranno da 800 a 900 mila euro. Novità anche per la Fondazione Teatro della Toscana: il sindaco proporrà al consiglio che la Città metropolitana entri come socio nell’ente con un contributo di 550 mila euro l’anno.

Il sindaco ha poi spiegato che è allo studio la strutturazione di uno sportello unico che aiuti il mondo dell’associazionismo: sarà organizzato in modo da rispondere trasversalmente a tipologie diverse di richieste e sarà in grado di fornire informazioni sulle procedure amministrative di competenza di più uffici, sia alle domande sui contenuti culturali e artistici sia sulle questioni più tecniche, legate alla sicurezza, disponibilità e agibilità dei luoghi.

“La cultura è ancora in emergenza - ha detto il sindaco - ma ho voluto dare un segnale tangibile di attenzione ai tantissimi operatori culturali che sono una vera ricchezza per la nostra città. Adesso dobbiamo spingere il più possibile per uscire dalla crisi post Covid e per questo ho voluto annunciare impegni importanti dal punto di vista economico per dare ancora più certezze a chi deve programmare festival e progetti”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa